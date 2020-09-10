Российскую экономику ожидает фаза кредитного сжатия — снижения кредитной активности на фоне низких процентных ставок. Об этом говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Слабая инвестиционная и кредитная активность на входе в кризис и удар по потребительской активности, а также последствия ограничений хозяйственной деятельности не позволят кредитному и инвестиционному циклам сместиться в фазу роста», — полагают аналитики.

В обзоре отмечается, что на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Банк России продолжил дальнейшее снижение ключевой ставки для стимулирования экономической активности, впервые объявив о целенаправленной стимулирующей денежно-кредитной политике. Несмотря на рекордное снижение — до 4,25%, инфляция на 2020 год прогнозируется ниже целевого уровня.

Однако при устойчиво низкой инфляции, скорее всего, вырастет реальная долговая нагрузка и сузится пространство для маневра заемщиков, прогнозируют эксперты. При этом текущее обслуживание долга будет более комфортным из-за снизившихся процентных ставок. Возможен дополнительный вклад низкой инфляции в постепенное повышение уровня безработицы. Отдельные регионы и отрасли могут испытать дефляцию, которая потенциально создаст цепочку негативных эффектов в экономике.



«Наиболее вероятными и опасными последствиями низкой инфляции в России будут замедление кредитной и инвестиционной активности на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Именно поэтому мы считаем опасным продолжение политики искусственного поддержания инфляции на крайне низких уровнях без реализации дополнительных мер по восстановлению экономики на фоне более спокойного отношения центробанков как в развитых, так и в развивающихся странах к рискам краткосрочного повышения инфляции», — комментирует управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах.