ВТБ запустил новый сервис для партнеров банка — прием ипотечных заявок из их CRM-систем, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Технология позволит существенно сократить время обработки заявления клиента на ипотеку. Первой компанией, которая начала работать по новой схеме, стало федеральное агентство недвижимости «Жилфонд», — говорится в релизе.



Интеграция с CRM-системой партнера уникальна и позволяет в разы сократить время на обработку ипотечных заявок. Сотрудники компании-партнера смогут отправлять необходимый пакет документов в банк для их рассмотрения, получать информацию о статусе заявки на кредит и о факте его выдачи, не используя дополнительные программы банка.

На текущий момент к сервису могут подключиться партнеры во всех регионах присутствия ВТБ, кроме ДФО, где реализация технологии запланирована на конец сентября.