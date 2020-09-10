Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Совкомбанка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB+». Как следует из материалов агентства, рейтинг устойчивости банка подтвержден на уровне «bb+». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch .

Там поясняется, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает снижение давления, связанного с пандемией, падением нефтяных цен и спровоцированным этими факторами сокращением российской экономики, на кредитный профиль организации. Банк сохранил хороший уровень прибыльности до резервов, который поддерживает его способность к абсорбированию убытков, несмотря на умеренный уровень капитализации, и, по мнению Fitch's, будет достаточным для резервирования дополнительных кредитных потерь даже в случае более длительного и сурового спада, чем ожидается в настоящий момент. Ухудшение качества активов также носило до сих пор ограниченный характер.



Уровень рейтингов Совкомбанка определяется его собственной кредитоспособностью и по-прежнему учитывает демонстрируемые им высокие финансовые результаты и устойчивое качество активов на сегодняшний момент, а также приемлемые позиции по фондированию и ликвидности. Противовесом этим сильным сторонам банка выступают его умеренный уровень капитализации, значительный рыночный риск и существенная волатильность операционной модели из-за быстрого роста бизнеса, приобретений банка и изменений бизнес-фокуса.