Фондовые торги в РФ завершились в четверг ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,75% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 897,55 пункта. Индекс РТБ повысился на 1,27% — до уровня 1 216,59.

Акции Московской биржи прибавили в цене 2,31%, Сбербанка — 1,78%, «Полюса» — 1,13%, «Магнита» — 0,99%, «Газпрома» — 0,33%, «Норильского никеля» — 0,18%. Котировки бумаг «Яндекса» в минусе на 1,03%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,79%, МТС — на 0,6%, Mail.ru — на 0,22%.



«На российском рынке сегодня царят хорошее настроение и покупки. Рынок неплохо корректируется после снижения ранее, но пока это не разворот — скорее закрепление после падения», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Мировые фондовые рынки сегодня пытаются осторожно расти, давая позитивный импульс российской площадке, — отмечал незадолго до закрытия торгов аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. — Американские индексы, несмотря на слабые данные по рынку труда, открылись в «зеленой зоне»... Европа в связи с заседанием ЕЦБ по ключевой ставке торгуется неуверенно, сохраняя к вечеру боковой тренд. Азия утром завершала торги разнонаправленно... Незначительный прирост по индексу MCSI Emerging Markets показывает, что игроки пока не готовы активно скупать акции развивающихся стран. Нефть, несмотря на утреннее падение, удерживается около планки 40,5 доллара за баррель».

Эксперт полагает, что серия падений по индексу РТС, возможно, еще не завершена, однако в базовом сценарии прогнозируется значение вблизи 1 220 пунктов на конец недели. Что касается индекса Мосбиржи, то, по словам Емельянова, «уже к концу пятницы может произойти полноценный подъем выше 3 000 пунктов». «Это может быть связано как с ростом на внешних площадках, так и с ослаблением рубля, которое почти всегда играет в пользу роста стоимости отечественных акций», — поясняет он.

