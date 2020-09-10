🔹 Факторы, которые давят на рубль, временные, и уже к концу года курс доллара может вернуться в диапазон 72—73 рубля. Таков консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Банки.ру. Резкое ослабление рубля, которое наблюдалось в сентябре, объясняется множеством причин. Во-первых, доходность ОФЗ в конце мая опустилась до исторического минимума и уже не компенсировала все риски. Дополнительным негативом для рубля в последние дни стало общее ухудшение ситуации на мировых рынках и снижение цен на нефть Brent более чем на 10%.

🔹 В рисковом сценарии Банка России рост ВВП в 2021 году может оказаться на околонулевом уровне, а инфляция к концу года — возрасти до 5,5—6,5%. Такой прогноз приводится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов». В рисковом прогнозе предполагается, что в дополнение к повторному росту заболеваемости коронавирусом возможны и другие шоки для мировой экономики: например, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей.



🔹 Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу, на смену ей приходит «век беспорядка», говорится в исследовании Deutsche Bank. В докладе отмечается, что беспорядок будет определять новую эпоху в течение десятилетия или больше. Но «не всякий беспорядок является плохим». Если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то «век беспорядка» несет угрозу текущим глобальным оценкам, предупреждает банк.

🔹 Суммарные активы российских банков с базовой лицензией в 309 млрд рублей можно условно соотнести с балансом одного российского банка из топ-30. Об этом говорится в подготовленном для Банки.ру исследовании, посвященном банкам с базовой лицензией. Крупнейший из банков с базовой лицензией в рейтинге по активам на 1 июня 2020 года — Промтрансбанк; самым маленьким из них на отчетную дату был «Центрально-Азиатский» (в июле уже ушедший с рынка).