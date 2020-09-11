Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о растрате 122 млн рублей, принадлежащих коммерческому банку «Легион», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что приговор вынесен в отношении бывшего заместителя председателя правления банка «Легион» Виктора Брусенцева, бывшего советника правления Андрея Батищева, а также причастных к хищению денежных средств банка Дмитрия Хайкова и Михаила Королькова.



Установлено, что в 2014 году сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а также заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии. Таким образом председатель правления АКБ «Легион» и его сообщники похитили принадлежащие банку 122 млн рублей.

«Брусенцев, Батищев и Корольков признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере), Хайков осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате)», — говорится в сообщении.



С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Брусенцева и Батищева к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, Королькову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. рублей, Хайков приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда.