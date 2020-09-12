🔸 Банки.ру пригласил пользователей и банки обсудить работу «Народного рейтинга». Самые удачные идеи могут войти в список улучшений. О том, как Банки.ру помогает банкам и клиентам понять друг друга, читайте в материале «Глас народа».

🔸 Россию ждет рекордная за 14 лет убыль населения. Власти пока не могут исправить ситуацию, однако рецепт спасения есть. О том, что нужно делать, читаем здесь.



🔸 Бонусную программу «Умной карты» Газпромбанка не нужно настраивать. Программа сама начислит баллы по категориям с максимальными тратами. Звучит как «программа мечты». Но так ли все радужно на самом деле? О плюсах и минусах карты узнаем в «Разборе Банки.ру».

🔸 С начала года цена золота выросла на 29%, а в июле впервые в истории превысила 2 000 долларов за унцию. Однако пока золото, золотые ETF и акции золотодобывающих компаний пока не выглядят переоцененными и могут продолжить свой рост в ближайшие полгода. О том, на сколько может увеличиться стоимость актива, узнаем здесь.



🔸 Закрытый фонд — один из инструментов вложений в недвижимость. Стоит ли покупать квартиру у ЗПИФа и что следует знать, прежде чем заключать с ним сделку, узнаем в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Страховка жизни или здоровья сама по себе еще не дает финансовую защиту вашей семье. Получить такую выплату на практике оказывается не так просто. О том, почему наследники не могут получить деньги после смерти страхователя, читайте в публикации «Умер не умер, а согласие давай».