Альфа-Банк запустил «Альфа-Вклад» — универсальный вклад с повышенной ставкой и возможностью выбирать условия пополнения, снятия и капитализации процентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Вместо того чтобы изучать условия разных вкладов линейки, клиент сможет просто выбрать удобные для себя условия «Альфа-Вклада». Процентная ставка зависит от выбранных опций — так, 4,81% годовых можно получить по «Альфа-Вкладу» с возможностью капитализации, без пополнения и частичного снятия, ставка при подключенном пакете услуг «Премиум», — говорится в релизе.

Клиент может выбрать срок вклада от трех месяцев до трех лет, способ получения дохода (капитализация процентов или ежемесячная выплата на счет), возможность автоматического продления, валюту (рубли или доллары США), возможность пополнения и частичного снятия.

В банке уточняют, что теперь нельзя открыть депозиты «Победа+» и «Потенциал+», а опция автоматического продления этих вкладов будет выключена — вместо них можно открыть «Альфа-Вклад» с подходящими опциями.