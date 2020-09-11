МТС и Huawei объявили о старте масштабной модернизации мобильной сети в Москве и Московской области до уровня 5G-ready для увеличения производительности сети и внедрения инновационных сервисов, сообщает пресс-служба оператора.

«Реализация проекта увеличит пропускную способность и емкость сети LTE МТС как минимум в три раза, что позволит удовлетворить спрос клиентов на рост трафика передачи данных, а также на новые дата-генерящие услуги и сервисы. В будущем на модернизированной сети можно будет оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G за счет перенастройки программного обеспечения и использования технологии динамического перераспределения частотного спектра между стандартами 4G и 5G. Модернизация будет также способствовать оптимизации инфраструктуры сети и снижению операционных расходов», — говорится в релизе.

В рамках проекта в течение 2020—2022 годов Huawei поставит и установит на сети МТС новейшее оборудование радиодоступа, состоящее из многополосных выносных радиомодулей и антенных систем Massive MIMO, а также программное обеспечение для замены действующих аппаратно-программных комплексов 2G, 3G, 4G на всех площадках в Москве, в городах и населенных пунктах Московской области.

По словам вице-президента по технике МТС Виктора Белова, последние три года объем трафика мобильного Интернета в сети оператора столичного региона ежегодно растет более чем на 65%. К 2025 году компания ожидает четырехкратного увеличения объема передаваемых данных.



«Реализуя крупнейший проект по модернизации радиосети в московской агломерации, мы ускоряем подготовку физической инфраструктуры МТС к растущим потребностям наших абонентов в IТ-сервисах, скорости и объеме дата-трафика и в будущем сможем в относительно короткие сроки обеспечить скорость, емкость и быстродействие 5G на сети LTE», — отметил Виктор Белов.