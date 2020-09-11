Банк России вынес в пятницу, 11 сентября, ряд постановлений о привлечении банков «Открытие» и «Уралсиб» к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Пять постановлений в отношении «Открытия» и два в отношении «Уралсиба» вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Постановления пока не вступили в законную силу.

Каждый из случаев предусматривает наложение административного штрафа, однако в номерах постановлений нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются ли они к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее на этой неделе ЦБ вынес ряд постановлений в отношении страховщиков; документы также были обозначены как не вступившие в силу. Постановления в отношении «АльфаСтрахования» и «Росгосстраха» от 8 сентября и 10 сентября по части 3 статьи 13.25 КоАП, которая формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством», также предусматривают штрафы. Их «адресат» (должностное или юридическое лицо) также не уточняется. Штраф для должностных лиц по указанной части статьи 13.25 КоАП может составлять от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс.

Аналогичные постановления выносились Центробанком в отношении «Росгосстраха» и на прошлой неделе: одно — в отношении юрлица, еще одно — без конкретизации.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.