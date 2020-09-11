Большинство компаний из сегмента малого и микробизнеса начали активно экономить в последние три месяца, показал опрос владельцев компаний, который был проведен Райффайзенбанком в августе и данные которого банк представил в пятницу, 11 сентября. Эксперты банка констатируют, что после снятия большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса, многие компании малого и микробизнеса смогли вернуться к полноценной работе, но в новых условиях пришлось менять многие процессы, заново изобретать бизнес-модели и экономить.

Согласно данным опроса, 76% компаний стараются тратить меньше. Для остальных в этом смысле почти ничего не изменилось. Больше всего экономить приходится предпринимателям в Москве и Ростове-на-Дону — в этих городах об этом заявили 81% и 95% респондентов соответственно.

Чаще всего предприниматели экономят на зарплате (своей и сотрудников), материалах и оборудовании (за счет поиска более дешевых), аренде офиса и транспорте, следует из материалов банка. Так, почти четверть опрошенных смогли полностью отказаться от офиса. Многие смогли договориться о снижении арендной платы или переехать в помещение поменьше. Также многим удалось сократить расходы на банковские услуги и обслуживание кредитов.

Большинство компаний столкнулись со снижением доходов, выяснили также в «Райффайзене». Чаще всего это происходило из-за снижения спроса на продукцию, подорожания товаров и услуг и временного простоя весной 2020 года.

Однако у 12% опрошенных доходы увеличились. Здесь главными факторами стали расширение производства, переход в новую сферу бизнеса и возобновление активной работы после карантина.

Почти 40% опрошенных владельцев бизнеса заявили, что их расходы за последние три месяца практически не менялись. Каждый третий участник опроса смог сократить их, и значимой статьей экономии стали налоги и сборы — снижение нагрузки зафиксировали 25% респондентов.



В свою очередь при росте расходов главными причинами стали расширение производства, траты на материалы и оборудование, а также на логистику.