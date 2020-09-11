Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжает работу в области цифрового евро и в ближайшие недели сообщит о ее результатах. Об этом, как передает РБК со ссылкой на Bloomberg, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, уточнив, что дальнейшие действия и возможность запуска европейской криптовалюты подлежат обсуждению.

«Пока мы не приняли решение о выпуске цифрового евро. Но, как и другие центральные банки, мы внимательно изучаем этот вопрос. Результаты деятельности рабочей группы будут представлены в течение ближайших недель, после чего начнется общественное обсуждение», — утверждает Лагард.

Она подтвердила, что в случае выпуска цифрового евро он будет использоваться в том числе для розничных платежей.



ЕЦБ впервые сообщил об изучении национальных криптовалют в январе текущего года. Причиной этого называлась потребность населения в быстрых и дешевых платежах, что играет особенно важную роль при трансграничных переводах.