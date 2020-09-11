Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Мерседес-Бенц Банку Рус кредитный рейтинг «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА , кредитный рейтинг банка базируется на очень высокой вероятности получения им экстраординарной поддержки от Daimler AG — материнской структуры с высоким уровнем кредитоспособности. Daimler AG — один из крупнейших в мире автомобилестроительных концернов, занимающийся производством легковых автомобилей, минивэнов, грузовых машин и автобусов, напоминают в агентстве.

«Оценка собственной кредитоспособности банка обусловлена адекватными позициями по достаточности капитала, ликвидности и фондированию, сильной оценкой риск-профиля при удовлетворительной оценке бизнес-профиля», — добавляют аналитики.



Удовлетворительный бизнес-профиль Мерседес-Бенц Банка определяется относительно невысокой оценкой позиции по величине его собственного капитала по сравнению с другими российскими банками и очень низкой диверсификацией операционного дохода ввиду узконаправленной деятельности, при этом в релизе говорится, что стратегия Мерседес-Бенц Банка, направленная на повышение продаж автомобилей концерна Daimler AG с использованием финансирования банка, позитивно оценивается агентством.