Клиенты Райффайзенбанка могут выпустить квалифицированную электронную подпись в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Теперь сервис доступен и для устройств на базе операционной системы iOS. Ранее банк представил функцию выпуска КЭП в мобильном приложении для платформы Android.

Как поясняют в банке, выпуск КЭП занимает несколько минут. Активировать ее помогает курьер банка, который доставляет необходимые документы в удобное для клиента место и в удобное время.



«Теперь индивидуальные предприниматели, у которых есть расчетный счет в Райффайзенбанке, могут подписать налоговую декларацию квалифицированной электронной подписью в любом удобном им канале — в интернет-банке или мобильном приложении. Также после выпуска КЭП появляется раздел «Письма из ФНС», в котором предприниматель увидит все письма, которые ему направляет налоговая», — отметила главный менеджер продукта «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка Полина Гуляева.