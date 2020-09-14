📰 Компания «Сколтех» приобрела у американской корпорации Radisys софт, чтобы на его основе к 2022 году производить для операторов связи российское ПО для базовых станций 4G и 5G, пишет «Коммерсант» . Об этом сообщили в Российской венчурной компании (РВК). Применение при строительстве сетей 5G только российского софта и оборудования уже определено в концепции развития 5G в России, подготовленной Минцифры еще в 2019 году. Операторы связи пока продолжают закупать готовые решения у зарубежных вендоров.

📰 Минстрой представил участникам строительного рынка свои предложения по наполнению обновленного нацпроекта «Жилье и городская среда» — в него планируется включить меры по развитию ипотечного кредитования ИЖС и поддержке низкомаржинальных проектов, которые не могут получить проектное финансирование, пишет «Коммерсант» . Также ведомство предлагает синхронизировать программы расселения аварийного жилья и достройки проблемных домов.

📰 «AliExpress Россия» запускает новый формат маркетплейса — продавцы смогут торговать, не занимаясь загрузкой, хранением, продвижением и упаковкой своих товаров, а также общением с покупателями, пишут «Ведомости» . За это будет отвечать сервисный партнер AliExpress – AliWay, комиссия составит 25% от цены проданного товара. Деньги будут удерживаться только с выполненных заказов. Также на маркетплейсе покупатели смогут совершать покупки сразу у разных поставщиков.

📰 Федеральная антимонопольная служба провела мониторинг июльского повышения тарифов на коммунальные услуги — они подорожали в России с июля не более, чем было установлено правительством, пишет «Российская газета» . По данным ведомства, фактический рост платы не превышает 4%. Превышений допустимого индекса изменения платы ФАС, проведя мониторинг, не обнаружила.

📰 По предварительной оценке «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG, в августе в России было выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей, пишут «Ведомости» . По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей). По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.

📰 После проверок ЦБ деятельности банков — агентов негосударственных пенсионных фондов регулятор выписал им штрафы, пишет «Коммерсант» . Агенты нарушали закон «О НПФ», согласно действующим нормам, ответственность за это ложится на фонды. Всего, по данным регулятора, начиная с III квартала 2019 года за допущенные нарушения было выписано 32 штрафа на общую сумму 7,7 млн рублей.

📰 «ДОМ.РФ» завершает прием заявок от банков на увеличение лимитов выдачи ипотеки с господдержкой, пишет «Российская газета» . Уже было выдано 169,3 тыс. кредитов на 464,8 млрд рублей. Программа ипотеки под 6,5% должна завершиться 1 ноября, дискуссия о том, нужно ли ее продлевать, пока не закончена.

📰 В России выросла продолжительность разговоров по мобильным телефонам — за первые два квартала 2020 года абоненты проговорили 231,7 млрд минут – это более чем на 12 млрд минут превосходит показатели за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости» . Такие данные приводит Минцифры. Дальнейшая динамика спроса на мобильную телефонию зависит от развития ситуации с коронавирусом, считают эксперты.