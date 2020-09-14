📰 Компания «Сколтех» приобрела у американской корпорации Radisys софт, чтобы на его основе к 2022 году производить для операторов связи российское ПО для базовых станций 4G и 5G, пишет «Коммерсант». Об этом сообщили в Российской венчурной компании (РВК). Применение при строительстве сетей 5G только российского софта и оборудования уже определено в концепции развития 5G в России, подготовленной Минцифры еще в 2019 году. Операторы связи пока продолжают закупать готовые решения у зарубежных вендоров.
📰 Минстрой представил участникам строительного рынка свои предложения по наполнению обновленного нацпроекта «Жилье и городская среда» — в него планируется включить меры по развитию ипотечного кредитования ИЖС и поддержке низкомаржинальных проектов, которые не могут получить проектное финансирование, пишет «Коммерсант». Также ведомство предлагает синхронизировать программы расселения аварийного жилья и достройки проблемных домов.
📰 «AliExpress Россия» запускает новый формат маркетплейса — продавцы смогут торговать, не занимаясь загрузкой, хранением, продвижением и упаковкой своих товаров, а также общением с покупателями, пишут «Ведомости». За это будет отвечать сервисный партнер AliExpress – AliWay, комиссия составит 25% от цены проданного товара. Деньги будут удерживаться только с выполненных заказов. Также на маркетплейсе покупатели смогут совершать покупки сразу у разных поставщиков.
📰 Федеральная антимонопольная служба провела мониторинг июльского повышения тарифов на коммунальные услуги — они подорожали в России с июля не более, чем было установлено правительством, пишет «Российская газета». По данным ведомства, фактический рост платы не превышает 4%. Превышений допустимого индекса изменения платы ФАС, проведя мониторинг, не обнаружила.
📰 По предварительной оценке «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG, в августе в России было выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей, пишут «Ведомости». По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей). По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном.
📰 После проверок ЦБ деятельности банков — агентов негосударственных пенсионных фондов регулятор выписал им штрафы, пишет «Коммерсант». Агенты нарушали закон «О НПФ», согласно действующим нормам, ответственность за это ложится на фонды. Всего, по данным регулятора, начиная с III квартала 2019 года за допущенные нарушения было выписано 32 штрафа на общую сумму 7,7 млн рублей.
📰 «ДОМ.РФ» завершает прием заявок от банков на увеличение лимитов выдачи ипотеки с господдержкой, пишет «Российская газета». Уже было выдано 169,3 тыс. кредитов на 464,8 млрд рублей. Программа ипотеки под 6,5% должна завершиться 1 ноября, дискуссия о том, нужно ли ее продлевать, пока не закончена.
📰 В России выросла продолжительность разговоров по мобильным телефонам — за первые два квартала 2020 года абоненты проговорили 231,7 млрд минут – это более чем на 12 млрд минут превосходит показатели за аналогичный период прошлого года, пишут «Ведомости». Такие данные приводит Минцифры. Дальнейшая динамика спроса на мобильную телефонию зависит от развития ситуации с коронавирусом, считают эксперты.