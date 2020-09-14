БайкалИнвестБанк изменил официальное наименование и продолжит свою деятельность как АО «Реалист Банк». Об этом в понедельник сообщили в финучреждении.

«Необходимые изменения внесены в учредительные документы банка и единый государственный реестр юридических лиц», — указывают в кредитной организации. На странице банка на сайте ЦБ название также уже изменено.

«Ранее головной офис банка находился в Иркутске, и именно в данном регионе была сосредоточена основная часть его деятельности. По мере своего развития он стал банком федерального уровня, головной офис был переведен в Москву, а юридический адрес изменен. Сейчас банк представлен в 38 городах различных регионов России. В связи с этим было выбрано новое наименование, которое не вызывает ассоциаций с каким-то одним регионом нашей страны и в то же время отражает ценности банка», — пояснили в финучреждении.

Отметим, что фактически можно говорить о его переходе на бренд недавно присоединенной кредитной организации, хотя название последней немного отличалось от нового. Официальное наименование организации, с которой БайкалИнвестБанк объединился в мае этого года, было АО «Банк Реалист». При этом на тот момент сообщалось, что после завершения процедуры слияния банков клиенты продолжат обслуживаться в тех же офисах, но уже под брендом БайкалИнвестБанка.



​БайкалИнвестБанк завершил присоединение банка «Реалист» Собственный капитал объединенного банка составил 4 млрд рублей.

В сегодняшнем релизе отмечается, что «переименование не повлечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей банка по отношению к клиентам и партнерам». «Переоформления договоров с использованием нового наименования банка не требуется, все договоры и соглашения, ранее заключенные с банком, сохраняют свое действие. Изменение наименования банка также не влечет за собой смены организационно-правовой формы, ОГРН, ИНН, БИК, корреспондентского счета, адреса, номера лицензии и иных реквизитов банка и порядка обслуживания клиентов», — указано в сообщении.