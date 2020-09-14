Клиенты белорусских банков на фоне политического кризиса в стране сняли со счетов и депозитов порядка 1 млрд долларов в валюте и белорусских рублях, передает РБК со ссылкой на данные Нацбанка страны.

Так, в августе жители Белоруссии забрали из банков 624,3 млн долларов. На 1 сентября объем валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил 6,48 млрд долларов, за месяц показатель сократился на 8,8%. Согласно статистике регулятора, это рекордный отток валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года. За прошлый месяц объем валютных депозитов населения в системе откатился к уровню мая 2013 года.

В августе жители страны также забрали из кредитных организаций 975,4 млн белорусских рублей (379,4 млн долларов) — это рекордный отток как минимум с 2016 года, когда в стране провели денежную реформу и деноминацию рубля. Остатки на переводных депозитах (карточных и текущих счетах) в прошлом месяце сократились на 704,6 млн белорусских рублей (минус 21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн (минус 5,5%). Отток в августе превысил показатели кризисного марта 2020 года, когда клиенты сняли со счетов и депозитов 649,6 млн белорусских рублей.

При этом объем наличных денег в обороте уменьшился в Белоруссии на 110,6 млн белорусских рублей (минус 2,6%), до 4,1 млрд. До этого показатель рос на протяжении четырех месяцев, только в марте объем наличных в обороте падал на 70,3 млн белорусских рублей.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Но фоне политического кризиса население активно выводило средства из банков, а также покупало наличную иностранную валюту. По данным Нацбанка, в августе чистые покупки валюты населением составили 622 млн долларов против 874 млн за предыдущие семь месяцев.

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В августе многие белорусские кредитные организации ввели ограничения на снятие средств со счетов и покупку валюты — местные СМИ сообщали об очередях к банкоматам и пунктам обмена валюты. Банки также приостановили выдачу некоторых видов кредитов населению и вводили ограничения на снятие наличных и переводы с кредитных карт. К первой неделе сентября ставки по коротким безотзывным депозитам, с которых нельзя снимать средства досрочно, преодолели планку в 15%, а в некоторых банках превысили 20% годовых.

По оценкам агентства Fitch, на конец первой половины 2020 года до 60% обязательств белорусских банков приходилось на депозиты клиентов. Причем 63% общего объема клиентских средств — это валютные вклады и счета (примерно 11,6 млрд долларов). Нацбанк в целом может удовлетворить спрос кредитных организаций на рублевую ликвидность, но возможность снабжения банков валютой ограничена «скромными резервами», подчеркивали аналитики в обзоре 28 августа.



Агентство S&P 11 сентября ухудшило прогноз по суверенным рейтингам Белоруссии до «негативного». Причиной пересмотра стали возрастающие риски финансовой стабильности банковской системы. Как отмечали аналитики, ускорение оттока средств из банков с последующей конвертацией этих сбережений в валюту может привести к быстрому истощению валютных резервов Нацбанка. Только за август валютные резервы белорусского регулятора сократились на 15%, или 1,4 млрд долларов. Если тенденция сохранится, белорусское правительство встанет перед выбором: удовлетворять спрос на валюту внутри страны или изолировать резервы Нацбанка, чтобы использовать для своих целей. Второй вариант может подорвать стабильность банковской системы, предупреждают эксперты S&P.