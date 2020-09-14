Количество трансакций в категории турпутевок россиян летом 2020 года выросло на 45% по сравнению с годом ранее, а оборот за этот же период снизился на 58%. Об этом говорится в исследовании QIWI.

Так, количество трансакций в июне к маю выросло в 2,4 раза, а оборот — в четыре раза. В июле к июню рост продолжился: число трансакций выросло в 4,2 раза, а оборот — в 2,8 раза. В августе к июлю рост стал немного меньше: 36% и 54% соответственно. Средний чек летом стал меньше на 72% и составил 10 200 рублей. Регионами-лидерами в августе по размеру среднего чека стали Саратовская область (76 380 рублей), Тамбовская область (73 345 рублей), Татарстан (70 406 рублей), Ямало-Ненецкий АО (65 952 рубля) и Брянская область (63 867 рублей).

В сегменте бронирования гостиниц рост количества трансакций и оборота в июне к маю составил 49% и 72% соответственно. В июле к июню количество трансакций увеличилось на 62%, а оборот вырос в 2,9 раза. В августе к июлю трансакции выросли на 39%, а оборот — на 75%. Тем не менее в сравнении с летом прошлого года количество и оборот трансакций снизились на 37% и 61% соответственно. Средний чек составил 11 184 рубля, что ниже на 39%, чем годом ранее.

В категории авиа- и железнодорожных билетов в июне, когда регионы сняли ограничения, в сравнении с маем количество трансакций выросло в 2,6 раза, а оборот — в 3,6 раза. В июле к июню рост продолжился: количество операций увеличилось на 73%, а оборот вырос в два раза. В августе количество трансакций уменьшилось на 8%, а оборот — на 2%. В целом число трансакций в июне — августе 2020 года снизилось на 21% к лету прошлого года, а оборот уменьшился на 45%. Средний чек на авиабилет составил 14 205 рублей (на 32% ниже, чем годом ранее). Средний чек на поезд — 3 563 рубля (снижение на 9% в сравнении с летом прошлого года), говорится в исследовании.