Сбербанк профинансирует группу компаний «ФСК» для строительства жилого комплекса бизнес-класса «Архитектор» на юго-западе Москвы. В рамках проектного финансирования клиенту будет открыта кредитная линия на сумму 15,1 млрд рублей сроком на пять лет, сообщили в понедельник в банке.

ЖК «Архитектор» — жилой комплекс общей площадью 139 632 кв. м, рассчитанный на 1 421 квартиру. Он будет возведен на участке в 1,69 га в Обручевском районе Москвы в шаговой доступности от двух парков столицы: Воронцовского парка и Юго-Западного лесопарка.

«ЖК «Архитектор» — это комплекс, где все квартиры будут реализовываться с использованием эскроу-счетов, которые выступают для покупателя гарантом надежности их сделки с застройщиком. Проект масштабный, с двухуровневым общественным пространством, строится с использованием монолитной технологии домостроения. Мы планируем завершить его в 2023 году», — рассказал президент ГК «ФСК» Владимир Воронин.



В свою очередь управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка Наталья Шемановская уточнила, что банк сотрудничает с группой компаний «ФСК» на протяжении более чем четырех лет и на сегодня финансирует три проекта на общую сумму около 30 млрд рублей.