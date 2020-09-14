Банк «Интеза» подключился к сервису мгновенных переводов по номеру телефона — Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Банком России, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сервис доступен в электронном банке для частных лиц mia.bancaintesa и не требует дополнительного визита в банк для его подключения. Для осуществления перевода необходимо знать номер телефона и банк получателя, при этом получатель денежных средств также должен быть подключен к СБП», — говорится в релизе.

Лимит бесплатных переводов — 100 тыс. рублей в месяц. Свыше указанной суммы будет взиматься комиссия в размере 0,5% от суммы перевода.