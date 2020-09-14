МВД России разработало проект концепции изменений в федеральный закон, предусматривающий выпуск для иностранцев ID-карт с персональными данными, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что министерство подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев. По ее словам, законопроект может появиться в 2021 году.

«В рамках цифровой трансформации государственного управления миграционными процессами в проекте федерального закона необходимо закрепить, что для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, а равно получивших право на постоянное проживание, документом, удостоверяющим личность на территории РФ, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)», — отмечается в документе.

Согласно проекту, карта будет выдаваться на основании заявления иностранца. Обязательным условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний. Срок действия планируется установить на десять лет.

Предполагается, что карту не обязательно получать, если мигрант намерен прожить в России менее 90 суток.

«Для разных категорий иностранных граждан в зависимости от статуса предлагается определить различные основания приостановления и последующего возобновления действия ID-карты, при этом для возобновления действия ID-карты при наличии установленных федеральным законом оснований обязательным будет прохождение иностранным гражданином биометрической идентификации, медицинского освидетельствования», — уточняется в концепции.

Кроме того, в проекте федерального закона предлагается определить основные требования к ID-карте. В частности, она должна быть изготовлена на основе отечественных технологий; содержать криптографическую защиту от подделки; иметь возможность совершения юридических операций в Интернете, в том числе получения государственных, банковских и иных услуг, доступность для сервиса «электронная подпись», возможность подключения мобильного приложения иностранного гражданина.

«Выдача ID-карты, ее замена и возобновление действия, а также внесение в нее изменений будут осуществляться территориальными органами МВД России в рамках предоставления государственной услуги после уплаты государственной пошлины (за исключением отдельных категорий иностранных граждан)», — сообщается в проекте документа.