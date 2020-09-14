🔹 Телефонные мошенники дополнили схему обмана с использованием социальной инженерии. По словам одного из клиентов банка, ему позвонили от имени службы безопасности Сбербанка — счета в этой кредитной организации у него нет, но в беседе со злоумышленниками он упомянул, что располагает депозитом в Совкомбанке. Через 20 минут ему позвонили от имени финансовой организации, где обслуживается клиент, и сообщили о компрометации персональных и платежных данных. Чтобы сохранить деньги, ему предложили перевести их на «безопасный счет», номер которого продиктовал звонивший.

🔹 Поступившие жалобы клиентов банков Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы. Такой подход одобрила председатель Банка России Эльвира Набиуллина и пообещала рассмотреть вопрос о реализации пилотного проекта, рассказали несколько участников встречи с главой ЦБ. По словам президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого, указанный подход подразумевает, что если претензия поступает регулятору, то он не осуществляет проверку, а сначала направляет ее в банк, который сам готовит ответ клиенту и передает копию в ЦБ, а также проводит работу над ошибками.

🔹 В рейтинге автокредитных банков от Банки.ру сменился лидер: по итогам первого полугодия текущего года это российский бизнес Societe Generale, обогнавший по объему портфеля автокредитов группу Сбербанка, лидировавшую ранее, и еще одного ближайшего конкурента — ВТБ. Наряду с вышеназванной тройкой лидеров отечественный рынок автокредитования контролируется Совкомбанком и ЮниКредит Банком.

🔹 Бывает, обстоятельства или вдохновение подталкивают людей к новым источникам дохода. И, чтобы зарабатывать с чистой совестью, они оформляют самозанятость. Как это сделать? Элементарно. Читайте об этом в рубрике Fingram.

