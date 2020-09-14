Рубль укрепится и выйдет на уровень 69 рублей за доллар к концу года, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз международной страховой компании Coface, занимающейся страхованием торговых рисков.



Как говорится в обзоре, резкое снижение цен на нефть, произошедшее в марте — апреле этого года на фоне пандемии нового коронавируса и истекших договоренностей об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, привело к ослаблению рубля.

При этом, отмечают аналитики, колебания курса нацвалюты удалось минимизировать за счет точечных вливаний средств из Фонда национального благосостояния. А когда члены ОПЕК+ договорились о новом сокращении объемов добычи, рубль укрепился. При этом на динамику курса нацвалюты влияют и другие факторы.

«Если сравнивать текущую ситуацию с ситуацией 2014 года, можно отметить, что курс рубля стал менее зависим от цен на нефть за счет «бюджетного правила» и снижения объемов внешней банковской и корпоративной задолженности. Эксперты Coface ожидают, что к концу года обменный курс достигнет отметки 69 рублей за доллар», — говорится в обзоре.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 15 сентября, — 74,71 рубля.