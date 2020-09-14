Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) около 4,8 тыс. рублей в месяц. Годом ранее этот показатель был ниже на 9,1%, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. Доля трат россиян на «коммуналку» выросла в большинстве регионов.

Самый существенный объем затрат — в Камчатском крае: средняя семья здесь платит за «коммуналку» более 9 тыс. рублей в месяц. Свыше 7,5 тыс. рублей в месяц расходуют на ЖКУ также в Магаданской области, Москве, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Меньше всего за услуги ЖКХ платят жители Курганской области и Республики Тыва — менее 2,6 тыс. рублей в месяц.

Эксперты также рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в российских регионах. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов Федерации по доле расходов населения на оплату «коммуналки».



Так, по итогам 2019 года наименьшая доля затрат на ЖКУ была отмечена в Ингушетии (4,9%). Также мало (до 7,5%) тратят жители Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области.



Самая большая доля расходов — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату «коммуналки» жители 47 субъектов.

Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов, объясняются влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе природно-географическими причинами. Также значение имеют уровень доходов жителей и доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование жилищно-коммунальными услугами.

В большинстве случаев влияние на место в рейтинге оказывает комбинация причин, отмечают эксперты.

Как свидетельствует исследование, в половине регионов доля затрат на ЖКУ в структуре потребительских расходов выросла.



В целом по стране по сравнению с 2018 годом показатель остался на таком же уровне и составил 9,6%. Сокращение доли отмечается в 36 субъектах. Наиболее существенно она снизилась в Ямало-Ненецком автономном округе (минус 4,4 процентного пункта), Камчатском крае (минус 2,2 п. п.) и Иркутской области (минус 1,4 п. п.).



Увеличилась доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах семей в 43 регионах. Самый существенный рост произошел в Севастополе (плюс 1,9 п. п.), Татарстане (плюс 1,6 п. п.) и Чечне (плюс 1,5 п. п.).

В шести субъектах — Башкирии, Удмуртии, Ульяновской, Кемеровской, Курской и Тверской областях — доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2018 годом не изменилась.