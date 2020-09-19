



Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

СДМ-Банк ввел вклад «Формула здоровья». Минимальная сумма вложения — 100 тыс. рублей, срок — 367 дней. Процентные ставки составляют 4,8—4,9% годовых. За участие в акции «Моя формула здоровья» ставки могут быть увеличены на 0,1 процентного пункта. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Примсоцбанк ввел новый вклад «Золотой урожай». Депозит открывается в сумме от 5 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка составляет 5,75% годовых. Дополнительные взносы можно вносить суммами от 1 тыс. рублей в первые 100 дней с даты открытия вклада.

Челябинвестбанк ввел вклад «Юбилейный», приуроченный к 30-летию кредитной организации. Депозит открывается от 50 тыс. рублей на 150 дней. Процентная ставка составляет 4,4% годовых. Дополнительные взносы возможны в первые семь дней с даты открытия вклада.

СКБ-Банк ввел новый вклад с инвестиционной частью. Депозит «Инвестиционный» открывается в сумме от 50 тыс. рублей под 7% на 181 день. Для открытия вклада нужно в тот же день оформить один из инвестиционных продуктов: «Капитал в плюс» или «Купон_PRO» (продукты ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Компания БКС» соответственно). Сумма вклада не должна быть больше суммы инвестиционной части.

Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает вклад «Пенсионный». Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, срок — 390 дней. Процентная ставка составляет 3,8% годовых. При подключении пакета услуг «Все под контролем» ставка будет увеличена на 1 процентный пункт. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или капитализируются.

Юг-Инвестбанк ввел вклад «Точный выбор». Минимальная сумма депозита — 20 тыс. рублей. Срок — 550 дней. Доходность составляет 5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение 185 дней срока действия вклада суммами от 10 тыс. рублей.