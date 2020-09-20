✅ Банк России по итогам заседания совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий ЦБ. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады сентября составила около 4,41% годовых против 4,43% за третью декаду августа. Таким образом, ставка в очередной раз обновила антирекорд: согласно данным регулятора, ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений.

✅ Большинство крупнейших банков планируют оставить опцию отсрочки по кредитам на своих условиях, после того как перестанет действовать закон о кредитных каникулах. Подавать заявки по закону можно до 30 сентября. Кредитные каникулы на условиях банка останутся без изменений для клиентов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Почта Банка и Тинькофф Банка.



✅ Российской экономике потребуется примерно три года на полное восстановление, но скорость возврата различных отраслей к докризисным объемам выручки может варьироваться, составляя от года до пяти лет и более, говорится в аналитическом материале агентства «Национальные кредитные рейтинги». Эксперты проанализировали основные отрасли российской экономики, формирующие более 55% ВВП, и разделили их на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды».

✅ Телефонные мошенники дополнили схему обмана с использованием социальной инженерии. По словам одного из клиентов банка, ему позвонили от имени службы безопасности Сбербанка. Счета в этой кредитной организации у него нет, но в беседе со злоумышленниками он упомянул, что располагает депозитом в Совкомбанке. Через 20 минут ему позвонили от имени финансовой организации, где обслуживается клиент, и сообщили о компрометации персональных и платежных данных. Чтобы сохранить деньги, ему предложили перевести их на «безопасный счет», номер которого продиктовал звонивший.

✅ В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков: поступившие жалобы клиентов банков Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы. Такой подход одобрила председатель Банка России Эльвира Набиуллина и пообещала рассмотреть вопрос о реализации пилотного проекта. По словам президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого, указанный подход подразумевает, что если претензия поступает регулятору, то он не осуществляет проверку, а сначала направляет ее в банк, который сам готовит ответ клиенту и передает копию в ЦБ, а также проводит работу над ошибками.