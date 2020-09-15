Банк «Россия», который выкупил долги авиакомпании «ЮТэйр» перед всеми частными банками и консолидировал кредиты на 18,8 млрд рублей (48% от двух синдицированных кредитов), намерен приобрести обязательства компании и перед государственными кредиторами — Сбербанком, «Трастом» и ВЭБом. Об этом РБК рассказали два источника среди кредиторов авиакомпании и собеседник, знакомый с ходом переговоров.

По данным источников РБК, госбанки уже сейчас ведут переговоры о продаже своих долей в синдикате. По итогам банк «Россия» может консолидировать долги на 39 млрд рублей, став крупнейшим кредитором авиакомпании (ее общий долг на конец 2019 года оценивался в 75,7 млрд рублей), а в залоге у него окажется контрольный пакет авиакомпании — 50% плюс одна акция.

Представитель «Траста» сказал, что «в настоящий момент банк не продает кому бы то ни было права требования к компании «ЮТэйр». Представители Сбербанка и ВЭБа отказались от комментариев.

Банк «Россия», которому «ЮТэйр» по состоянию на апрель 2020 года должна была 10,3 млрд рублей (26,4% от двух синдицированных кредитов), весной направил десяти остальным участникам синдиката — частным и государственным банкам — предложение о покупке их долгов, рассказывает один из собеседников РБК. На прошлой неделе стало известно, что банк «Россия» приобрел долги авиакомпании у всех частных банков. Это Московский Кредитный Банк (9,7%), «Оренбург» (0,4%), Сургутнефтегазбанк (0,58%), ЮниКредит Банк (8,8%), «Уралсиб» (0,5%), МТС Банк (1,4%) и НИКО-Банк (0,2%). «Россия» выкупала их долги с дисконтом — за 25% от номинала, без учета штрафов и процентов, говорил РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Это подтвердил один из кредиторов.

Теперь продажу долгов рассматривают и оставшиеся в синдикате госбанки: «Траст» (13,88 млрд рублей, или 35,6% от двух синдицированных кредитов), Сбербанк (4,99 млрд рублей, 12,8%) и ВЭБ (1,38 млрд рублей, 3,6%). У «ЮТэйр» также есть кредит от Сбербанка на 17,4 млрд рублей, но он обеспечен поручительством «Сургутнефтегаза» («дочка» НПФ «Сургутнефтегаз» «АК-Инвест» — основной акционер «ЮТэйр»). Этот долг банк продавать не планирует, так как у него хорошее обеспечение, говорят источники РБК.

Информагентство поясняет, из чего складываются долги «ЮТэйр»:

39 млрд рублей по двум синдицированным кредитам — семилетнему на 15,3 млрд до 2022 года и 12-летнему на 23,7 млрд до 2027 года (по этим двум кредитам заложены 50% плюс одна акция «ЮТэйр»);

17,4 млрд рублей — кредит Сбербанка до конца 2020 года;

13,3 млрд рублей — обязательства по облигациям и еще на 6 млрд — перед структурами «Сургутнефтегаза» (в обоих случаях — до 2022—2027 годов).

«ЮТэйр» начала переговоры о реструктуризации задолженности еще в конце 2018 года, объяснив это ростом цен на топливо и падением рубля, но до сих пор не договорилась с кредиторами. По итогам 2019 года перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд рублей, но в июне 2020-го компания допустила четвертый по счету дефолт по кредитам. На этот раз компания объяснила отсрочку пандемией коронавируса, из-за которой у нее резко сократилось число полетов.

«Россия» предлагает госбанкам продавать доли в синдикате также за 25% от номинала, сказали два собеседника РБК. В случае продажи на тех же условиях банку «Россия», который консолидирует обязательства на 39 млрд рублей (с учетом изначального долга в 10,3 млрд), придется потратить на скупку долгов в общей сложности около 7,2 млрд рублей.

Год назад, в сентябре 2019 года, сама «ЮТэйр», предложила участникам двух синдикатов выкупить их долги с еще большими дисконтами — семилетний кредит на 15,3 млрд рублей за 20% от номинала, а 12-летний на 23,7 млрд — за 6%. Тогда банки отказались от этих условий.

По словам источника в одном из банков-кредиторов, госбанки стали серьезно рассматривать возможность продажи долгов на условиях «России» после того, как началась пандемия коронавируса и резко упали авиаперевозки, а предложения авиакомпании по реструктуризации задолженности ухудшились. Еще в апреле «ЮТэйр» предлагала растянуть выплаты по 12-летнему кредиту на 35 лет под 0,01%, а по семилетнему просила списать 70% (10,7 млрд рублей) и хотела выплатить оставшуюся сумму через 35 лет под те же 0,01%. Источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что это был последний вариант реструктуризации, который уже учитывал эффект от пандемии.

Сделки по продаже долгов, вероятнее всего, будут проходить через торги, а не напрямую, отмечает источник РБК в одном из банков-кредиторов. «Банки опасаются сделок напрямую из-за того, что «Россия» находится под западными санкциями», — объясняет он. Госбанки могут выставить долги «ЮТэйр» на продажу в течение нескольких недель, добавил еще один собеседник.



Выкуп банком «Россия» долгов «ЮТэйр» может быть связан с обязательствами «Сургутнефтегаза», говорит источник среди банков-кредиторов и подтверждает один из конкурентов авиакомпании. По словам одного из собеседников РБК, нефтяная компания не может допустить банкротства «ЮТэйр», поскольку у нее есть поручительство по кредиту перевозчика перед Сбербанком. А «Россия» в этом случае выступает «дружественным банком», помогая «Сургутнефтегазу» сохранить авиакомпанию, добавляет он.