Более 62% компаний считают стратегическое мышление приоритетным навыком для того, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования, проведенного рекрутинговой компанией Hays, компанией Skyeng, образовательным порталом GeekBrains и «Нетологией».

Еще 57% отметили, что нужно развивать навык убеждения, а 47% указали на развитие навыка работы с людьми, в том числе в команде.

«Для работодателей актуальнее всего оказались навыки работы в команде (78%), стратегическое мышление (70%) и два навыка, на которые обратили внимание меньше половины сотрудников (по 41% и 40%): эмоциональный интеллект (70%) и умение расставлять приоритеты (66%)», — говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что в 80% компаний есть система адаптации новичков, 74% проводят внутренние курсы и тренинги, 54% обучают сотрудников управленческим навыкам, а 52% — иностранным языкам.

«Среди направлений корпоративного обучения работодатели отдельно обращают внимание на лидерские программы. Система развития лидерских качеств есть в 45% компаний, еще 30% считают ее внедрение стратегическим приоритетом. По мнению работодателей, программы лидерства помогают повысить конкурентоспособность менеджеров высшего звена и компании в целом, удержать ценные кадры и сформировать из них «золотой резерв» компании», — добавили авторы исследования.