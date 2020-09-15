В Арбитражный суд Москвы подан иск от имени держателей облигаций ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест» об обращении взыскания на 49% акций банка «Русский Стандарт», являющихся залогом по кредитам. Иск подан лондонским филиалом Citibank, уточняется в сообщении, распространенном от имени кредиторов коммуникационным агентством B&C Agency.

Напомним, ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест» — структуры, через которые банк «Русский Стандарт» контролируется его бенефициарным собственником Рустамом Тарико.

Требования обоснованы тем, что компания Russian Standard Ltd, эмитент ценных бумаг на сумму 451 млн долларов со ставкой купона 13% годовых и погашением в 2022 году, не исполнила обязательство по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере 757,2 млн долларов. Данное обязательство было обеспечено залогом 49% акций банка «Русский Стандарт».

Рустам Тарико предложил в залог держателям облигаций 49% «Русского Стандарта» Банк «Русский Стандарт» предложил держателям своих еврооблигаций, которые находятся под угрозой списания, реструктуризацию. В качестве залога по новым бумагам Тарико готов предоставить 49% банка.

«Кредиторы заинтересованы в максимально скором возмещении долгов, в этой связи заявлено требование об обращении взыскания путем продажи акций с публичных торгов», — отмечается в релизе.



«Мы считаем иск, поданный Ситибанком, законным требованием к владельцам банка «Русский Стандарт». Они взяли в долг 450 миллионов долларов у частных инвесторов, в числе которых прежде всего российские компании и граждане, дважды допустили просрочку по долгам, в том числе после реструктуризации, согласованной кредиторами в 2015 году. Но с тех пор прошло пять лет, а владельцы облигаций не получили ничего. Владелец банка не идет на переговоры и не предлагает вариантов выплаты долга. Складывается стойкое ощущение, что Рустам Тарико решил, что платить не будет. Мы считаем это нарушением не только юридических договоренностей, но и фундаментальных основ деловой этики, не говоря об ущербе деловому климату в России. Мы убеждены в том, что обращение взыскания на заложенные акции банка и продажа акций на открытых и прозрачных торгах помогут хотя бы частично вернуть долг и показать, что в России в полной мере соблюдаются права инвесторов», — прокомментировал ситуацию представитель кредиторов — генеральный директор компании Pala Assets Давид Нитлиспах.

