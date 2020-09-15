Сборы компании «ППФ Страхование жизни» за первое полугодие 2020 года выросли на 9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019-го, составив 2,007 млрд рублей, чистая прибыль — 259,136 млн рублей, говорится в релизе страховщика.



За шесть месяцев количество договоров страхования жизни в портфеле выросло на 5%.

«Компания продолжает выполнять обязательства перед клиентами: за указанное время ее застрахованным было выплачено 552,072 миллиона рублей. Это на 4% больше по сравнению с данными первого полугодия 2019 года. Примечательно, что выплаты производятся в самые короткие сроки: в более чем 80% случаев клиенты получают финансовую поддержку в пределах пяти дней с момента поступления заявления о страховом случае. Маржа платежеспособности увеличилась на 10% и на 30 июня 2020 года превышала требуемую законодательством величину на 472%», — сказано в сообщении.

Суммарный объем страховых резервов за отчетный период увеличился на 5,8%, составив 11,769 млрд рублей, рост активов — 6,4% при общей сумме 16,055 млрд рублей.