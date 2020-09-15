Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,9325 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,7 тыс. сделок на 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,865—75,3825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,7825 рубля, уменьшившись на 48 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,8 тыс. сделок на 338,7 млн евро по курсам от 88,72 до 89,55 рубля за евро.

Поддержку рублю оказали как динамика рынка энергоносителей, так и укрепление ведущих валют развивающихся стран, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Пара доллар/рубль вновь пытается закрепиться ниже 75 рублей, что будет говорить в пользу ее дальнейшего снижения с возможной целью в районе поддержки, расположенной на уровне 73 рублей. Если же доллар удержит позиции выше 75 рублей, основным сценарием выступит продолжение роста и обновление максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля», — комментирует эксперт.