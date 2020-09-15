Банк России утвердил методику расчета рэнкинга страховщиков по уровню жалоб, сообщает пресс-служба регулятора.

«Методика позволит начать расчет показателей для формирования ренкинга страховых организаций по количеству жалоб, поступающих в Банк России. Первый ренкинг появится на сайте Банка России не позднее 15 декабря 2020 года и в дальнейшем будет публиковаться ежеквартально», — говорится в сообщении.



Благодаря рэнкингу потребителю будет легче оценить качество работы страховых компаний и сделать свой выбор. Для страховщиков рэнкинг станет еще одним стимулом для совершенствования своей работы с клиентами.



В рэнкинг войдут все действующие страховые организации, за исключением страховщиков, которые осуществляют только страхование жизни, а также небольших компаний, у которых менее 20 тыс. клиентов.

Подобная практика раскрытия значимой для потребителей информации активно используется за рубежом и положительно оценивается участниками финансового рынка.

Банк России ранее обращал внимание на полную прозрачность процесса для страхового сообщества. Компании будут не позднее чем за три месяца проинформированы о дате публикации рэнкинга и методологии расчета показателей. Каждый страховщик получит информацию о рассчитанном показателе для формирования рэнкинга до публикации и будет иметь возможность его предварительного обсуждения с регулятором.