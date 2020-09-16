Необеспеченные микрозаймы на покупку тех или иных товаров в торговых сетях (POS-займы) оказались дешевле залоговых (обеспеченных). Некоторые микрофинансисты стали маскировать POS-займы под залоговые, чтобы устанавливать ставки почти втрое больше стандартных. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на клиентов МКК «Кредит лайн».

Особенность POS-займов в том, что они беззалоговые, хотя и выдаются для приобретения конкретного товара в торговой точке, пояснили банкиры. Более того, в POS-займы оформляют, как правило, смартфоны, перепродажу которых отследить сложно, пояснили собеседники издания. По словам клиентов «Кредит лайн», именно при покупке в кредит телефонов в салонах связи оказывалось, что технику оформляли в залог, устройство заемщик сразу получал на руки. Такая схема позволяла повысить полную стоимость кредита (ПСК) почти до 100%. По залоговым займам предельная ПСК — 128,34%.

Как пояснили в ЦБ, получение заемщиком обеспеченного кредита или займа предполагает предоставление залога, способного в полной мере покрыть затраты, связанные с неисполнением долговых обязательств. При выявлении использования кредиторами ПСК выше предельных значений принимаются меры, предусмотренные законом, указали в Центробанке.

В СРО «МиР» отметили, что вопрос находится вне полномочий СРО и единственная мера реагирования, которую там могли бы принять в случае получения такой жалобы, — информирование регулятора. По мнению главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, чтобы бороться с недобросовестными практиками подмены POS-займов залоговыми в обход ограничений регулятора, следует хотя бы обсудить расширение полномочий ЦБ, с тем чтобы у регулятора были более широкие возможности в рамках поведенческого надзора.