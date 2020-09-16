Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 12 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 74,84 рубля (минус 15 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 17 копеек и составил 88,69 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду рубль будет получать поддержку от налогового периода и повышения цен на нефть. По его словам, падение курса доллара ниже 74,33 рубля станет сигналом к его дальнейшему укреплению до 73,4 рубля.

«Сегодня торги рублем начнутся с попытки подрасти на подорожавшей нефти, а потом поддержку «россиянину» могут оказать итоги аукционов по размещению ОФЗ, если спрос на них будет высоким. Однако принципиальных изменений до вечера по курсу рубля мы не ждем», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.