Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Альфа-Банка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «ВВ+». Рейтинг устойчивости кредитной организации подтвержден на уровне «bb+». Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ холдинговой компании Альфа-Банка — ABH Financial Limited на уровне «ВВ». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Пересмотр прогноза по рейтингам отражает снижение давления на кредитный профиль банка из-за пандемии, более низких цен на нефть и связанного с этим спада российской экономики, поясняют эксперты. «Прибыльность до резервов остается хорошей, что подкрепляет способность банка покрывать убытки, и, по мнению Fitch, будет достаточной, чтобы зарезервировать дополнительные убытки от обесценения даже в случае более продолжительного и более серьезного спада, чем ожидается в настоящее время. Снижение качества активов также было ограниченным на сегодняшний день», — отмечается в релизе.

Уточняется, что РДЭ Альфа-Банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, которая отражена в его рейтинге устойчивости, и по-прежнему учитывают сильную клиентскую базу, историю сильной прибыльности и устойчивое по настоящее время качество активов, а также хороший запас ликвидности и капитала.



«Рейтинги Альфа-Банка могут быть повышены до уровня «BBB-», если российская экономика стабилизируется в соответствии с базовым сценарием агентства и расходы на резервы, обусловленные спадом в экономике и расширением деятельности банка в сегменте розничного кредитования, по-прежнему будут управляемыми. Более серьезное, чем ожидает Fitch, сокращение экономики или более существенные, чем предполагается, расходы на резервы могут привести к сохранению рейтингов на текущем уровне, а не к негативному рейтинговому действию с учетом значительной способности банка покрывать убытки и сильной истории успешной работы с проблемными активами», — указывают аналитики.