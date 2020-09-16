Банк «Национальный Стандарт» предоставил клиентам возможность проведения мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

Проект реализован с использованием комплекса решений Центра Финансовых Технологий.

«Отправка платежей осуществляется пользователями в интернет-банке и мобильном приложении на платформе Faktura.ru. Для взаимодействия с операционным и платежным клиринговым центром СБП используется облачная платформа «Золотой короны». Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью выполняются в системе «ЦФТ-Ритейл банк» (на базе Oracle)», — отмечается в сообщении.