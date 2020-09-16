«СОГАЗ», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» лидируют на рынке страхования по объему сборов за первое полугодие 2020 года . Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства «Эксперт РА», опубликовавшего в среду отраслевые рэнкинги .

Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования, при этом все рэнкинги представлены в разрезе видов страхования и их группировок, уточняют аналитики.

«По итогам первого полугодия 2020 года лидерами по объему собранных страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, стали АО «СОГАЗ» (доля на страховом рынке — 23,1%), АО «АльфаСтрахование» (7,1%) и СПАО «Ингосстрах» (6,8%)», — указано в сообщении «Эксперт РА».

Эти же компании лидируют на рынке добровольного страхования (совокупно по сегментам, не относящимся к страхованию жизни).

Крупнейшие компании по взносам в сегменте обязательного страхования: «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия» и «АльфаСтрахование».



В топ-тройку по премиям в страховании жизни по итогам первого полугодия 2020 года вошли компании «Сбербанк страхование жизни», «СОГАЗ-Жизнь» и «АльфаСтрахование-Жизнь».