Минфин РФ потратит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета около 342 млрд рублей в 2020 году и 91 млрд рублей в 2021 году, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы в следующем году, кстати, тоже будем тратить ФНБ, пополнять его и тратить. На чистой основе 91 [миллиард рублей] где-то планируем потратить — это по следующему году. А по этому — побольше, конечно. Из ФНБ в текущем году планируется на покрытие дефицита бюджета потратить 342 миллиарда рублей», — сказал Силуанов.

По словам главы Минфина, министерство в ближайшее время будет проводить консервативную политику в части инвестирования ФНБ, так как ликвидная часть фонда в отдельные годы опустится ниже 7% ВВП.

«Мы видим, что в отдельные годы, 2022 год в первую очередь, размер ФНБ будет ниже планки 7%. Поэтому будем здесь пока консервативную политику проводить, хотя, конечно, хотелось бы вложить в инфраструктурные проекты, у нас таких много сейчас появляется. Но еще раз повторю, что ликвидная часть не во все годы будет превышать 7%», — сказал министр.