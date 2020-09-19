Держатели карт Visa РГС Банка получили возможность пополнять счета и погашать кредиты без комиссии в банкоматах и терминалах банка «Открытие», следует из релиза РГС Банка.

Теперь в сети партнера реализован полный функционал бесплатного пополнения любых карт РГС Банка: ранее комиссии за пополнение и снятие в банкоматной сети «Открытия» были отменены по картам «Мир» и Mastercard РГС Банка.

Сеть устройств самообслуживания в банке «Открытие» насчитывает около 5 тыс. единиц в 73 регионах России. Общая партнерская сеть банкоматов РГС Банка в настоящее время включает в себя более 90 тыс. устройств («Открытие», Сбербанк и ВТБ) на территории всей страны, из них более 10 тыс. устройств работают на внесение наличных денежных средств.