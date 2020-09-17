🔹 Дистанционное заключение ипотечных сделок хотят сделать бессрочным, это уже обсуждают в Кабмине. С таким предложением к зампреду правительства обратилась «Деловая Россия». Вместе с девелоперами и «ДОМ.РФ» она предлагает внести необходимые изменения в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), который регулирует порядок идентификации клиентов банков, в том числе удаленной.

🔹 Ситуация в Белоруссии существенно не повлияет на российские банки, связанные с белорусскими кредитными организациями. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства. По подсчетам АКРА, активы четырех белорусских кредитных организаций составляют от 0,5% до 5,2% всех активов связанных с ними российских финансовых институтов. Небольшой объем операций защищает российские финансовые компании от рисков, связанных с текущей ситуацией в Белоруссии, при этом позволяет им оказывать поддержку дочерним и связанным структурам без существенного ущерба для собственных операций.

🔹 Торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут стать агентами Системы быстрых платежей (СБП), то есть напрямую получать коды для оплаты своих товаров или услуг. Ассоциация «Финтех» (АФТ) предлагает обеспечить возможность прямого технологического подключения агентов — в первую очередь ТСП, с частичным замещением банка-эквайера. Пока АФТ в рамках рабочего взаимодействия проводит опрос среди своих участников. Пилотный проект планируется реализовать уже до конца года.

🔹 Компания «Яндекс.Деньги» меняет бренд: сервис электронных платежей в скором времени будет называться «ЮMoney». Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на «ЮKassa». Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно.

