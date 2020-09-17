Запрос документов о снижении дохода заемщика является правом, а не обязанностью банка. Такой ответ дал ЦБ на обращение Ассоциации российских банков о том, обязаны ли банки отказывать добросовестным заемщикам в предоставлении кредитных каникул (установлении льготного периода), если те не смогли своевременно предоставить документы о снижении дохода.

«Решение о подтверждении установления льготного периода может быть принято кредитором и в случае непредставления заемщиком документов по запросу кредитора в установленный законом срок», — отметили в регуляторе.

В соответствии с разъяснением Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка, полученным АРБ, банки не будут наказаны регулятором за предоставление кредитных каникул добросовестным заемщикам, которые не смогли своевременно подтвердить снижение своего дохода. «Это даст возможность прежде всего гражданам-заемщикам не попасть в крайне тяжелую жизненную ситуацию», — считают в АРБ.

Ранее в письме руководителю Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте АРБ, в частности, хотела уточнить у ЦБ нюансы предоставления заемщикам кредитных каникул без документов.