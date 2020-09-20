Клиентам Инбанка доступно новое инвестиционное решение «Двойная ставка», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Комбинированный продукт объединяет в себе преимущества классического вклада с гарантированной выплатой фиксированного процента и купонной инвестиционной стратегии, разработанной на основе ценных бумаг глобальных лидеров рынка», — говорится в релизе.

Оформляя инвестиционный продукт, клиенты банка получают повышенный процент по вкладу и контроль рисков за счет встроенного механизма защиты от потери капитала на определенном уровне.

«Преимуществами продукта также являются: возможность получения высокого купона по инвестиционному продукту с частотой выплат до четырех раз в год, возможность досрочного исполнения продукта с получением дохода и капитала, зафиксированные выплата и срок действия вклада вне зависимости от инвестиционной составляющей», — уточняют в банке.

Предложение доступно для вкладов «Максимум СИМПЛ» и «Конструктор СИМПЛ» в рублях на срок до одного года без опций пополнения и снятия.