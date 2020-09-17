Финансирование обязательного пенсионного страхования из средств федерального бюджета сократится на 207,8 млрд рублей в 2021 году.

«Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на обязательное пенсионное страхование в 2021 году на 207 835 млн рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что в 2022 году объем финансирования будет увеличен на 84,9 млрд рублей, а в 2023 году снова сокращен — на 49,2 млрд рублей. Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей, в 2022 году — на 8,3 млрд рублей, а в 2023 году увеличатся на 20,7 млрд рублей.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается государственным служащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава, а также социально незащищенным гражданам, которые в силу обстоятельств не приобрели права на страховую пенсию, нетрудоспособным гражданам.

Расходы бюджета на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению сократятся в 2021 году на 2,5 млрд рублей. «Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных: на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 2021 году на 2 491,1 млн рублей», — говорится в документе.