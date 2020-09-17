Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 37 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,3375 рубля. С начала торговой сессии было проведено 34,1 тыс. сделок на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,9225—75,45 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,0625 рубля, увеличившись на 50 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8 тыс. сделок на 437,8 млн евро по курсам от 88,35 до 89,08 рубля за евро.

Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Давление на рубль оказывала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшних торгов демонстрировали ослабление. При этом ситуация на рынке энергоносителей лишь сдержала продажи в рубле, но не смогла стимулировать его рост. В результате пара доллар/рубль пытается закрепиться выше 75 рублей. Ожидаем, что в ближайшие сессии она продолжит движение в нижней половине диапазона 75—80 рублей с попытками обновления максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля», — комментирует эксперт.