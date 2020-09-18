С учетом невысоких трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно было бы направить на поддержку граждан больше средств, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в статье в РБК . По его словам, ФНБ тратится очень консервативно, в соответствии с бюджетным правилом.

«Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь», — сообщил Кудрин.

Минфин в 2021 году будет пополнять и тратить ФНБ Планируется потратить около 91 млрд рублей.

Так, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд рублей, а по итогам года ожидается расходование примерно 350 млрд рублей из этого запаса, отметил глава Счетной палаты. По его словам, с учетом зачисления в ФНБ в начале 2020 года 3,3 трлн рублей, поступивших туда в прошлом году, получается, что в кризисный год, даже с учетом расходов, резервы увеличились почти на 3 трлн рублей.

«В целом не оправдались звучавшие в марте — апреле опасения, связанные с ценами на нефть: с начала 2020 года средняя цена барреля Brent составила чуть более 40 долларов, то есть находится практически на уровне цены отсечения. Поэтому ФНБ почти и не тратился», — пояснил Кудрин.