Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне», после чего индексы перешли к разнонаправленному движению, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, индекс Мосбиржи начал торги на отметке 2 976,1 пункта после закрытия на уровне 2 971,74 накануне, а индекс РТС — на 1 246,67 против 1 243,29 пункта. По состоянию на 10:14 мск индекс Мосбиржи терял 0,04% и составлял 2 970,51 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени прибавлял 0,23% и находился на отметке 1 246,19.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый ранее на неделе рост, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она прогнозировала перед началом торгов, что утром российские фондовые индексы «могут попытаться подрасти ввиду некоторого улучшения зарубежных настроений и высоких цен на нефть». «Существенных драйверов для движения в какую-либо сторону у рынка, однако, пока нет, поэтому как минимум до заседания ЦБ РФ (по ключевой ставке. — Прим. Банки.ру)… акции могут залечь в «боковик», — добавила эксперт.

«Вчера индекс Мосбиржи… провел волатильную торговую сессию и завершил торги умеренным снижением, — напоминает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов. — Сильную динамику показали преимущественно бумаги внутренних секторов, спросом пользовались также акции сталелитейных компаний; нефтегазовый и финансовый сектора выглядели не так уверенно».

По его словам, в пятницу, с учетом «смешанных настроений на глобальных рынках и отсутствия поддержки со стороны внутренних факторов», индекс Мосбиржи «способен задержаться в середине диапазона 2 950—3 000 пунктов, преодолеть отметку в 3 000 пунктов в текущих условиях, скорее всего, будет затруднительно». «Главным событием дня станет заседание Банка России, на котором, по нашему мнению, ключевая ставка сохранится на текущем уровне в 4,25%», — пишет аналитик.

