Около 100 тыс. человек оформили в Почта Банке кредиты наличными с опцией «Ноль сомнений», сообщили Банки.ру в кредитной организации. С момента запуска в июле по этой акции было выдано кредитов в общей сложности на 27 млрд рублей. Программа «Ноль сомнений» позволяет в любой момент действия кредитного договора подключить беспроцентный период на полгода, в течение которого ставка по кредиту составляет 0%, а платеж снижается до минимального значения — 0,5% от первоначальной суммы кредитного лимита. Чтобы воспользоваться условиями акции, необходимо оформить кредит в Почта Банке до конца текущего года.

Новая программа дает возможность не откладывать покупку, оформить кредит сразу, а основные выплаты перенести на полгода, снизив таким образом нагрузку на свой бюджет и значительно сэкономив на выплате процентов. По истечении беспроцентного периода вы просто продолжите вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту, их размер не увеличится. Также в течение беспроцентного периода можно вносить платежи по кредиту в большем размере и даже полностью его погасить, не выплачивая процентов банку.

«Мы разработали и запустили эту опцию специально после пандемии, чтобы, с одной стороны, помочь нашим клиентам справиться с возникшими финансовыми трудностями и, с другой — адаптировать продуктовую линейку банка к актуальному запросу рынка. И мы видим, что клиенты оценили наше предложение: ежедневно мы получаем десятки заявок. Люди поняли, что это удобная, выгодная и, главное, абсолютно честная схема. Средняя сумма кредита — 279 тыс. рублей. И деньги можно направить на любые цели по вашему желанию, в том числе на рефинансирование кредитов в других банках», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Кредит с опцией «Ноль сомнений» отлично подойдет тем, кто испытывает неуверенность в текущей финансовой ситуации и опасается брать кредит, а также тем, кто сохранил стабильный доход, но по каким-либо причинам не хочет сейчас тратить большую сумму из своего бюджета и планирует перераспределить нагрузку на будущие периоды. Кроме того, эта программа действует и при рефинансировании кредитов, взятых в других банках. В этом случае заемщик получит не только более выгодные условия по рефинансируемому кредиту, но еще возможность полгода не платить проценты по кредиту.

С опцией «Ноль сомнений» можно оформить кредит наличными до 3 млн рублей на срок до 60 месяцев. Программа распространяется на вновь оформленные кредиты, а также рефинансируемые кредиты, взятые в других банках. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке «Почта Банк Онлайн», а также в отделениях банка и через контакт-центр.

Все подробности об опции «Ноль сомнений» можно изучить здесь.