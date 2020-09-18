Юг-Инвестбанк ввел вклад «Точный выбор».

Минимальная сумма депозита — 20 тыс. рублей. Срок — 550 дней. Доходность составляет 5% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение 185 дней срока действия вклада суммами от 10 тыс. рублей.



При досрочном расторжении договора доход выплачивается в зависимости от срока нахождения средств на счете: до 90 дней включительно — по ставке вклада до востребования, от 91 до 270 дней — 4,5%, от 271 до 549 дней — 4,7% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.