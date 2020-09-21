В России предлагают ввести новый вид льготной ипотеки под 2–6% годовых — для детей-сирот, пишут «Известия» . Инициативу, которую вице-премьеру Татьяне Голиковой направил «Общероссийский народный фронт», уже рассматривают в Кабмине.

По информации Счетной палаты, около 200 тыс. выпускников детдомов по всей стране не получили квартиры по достижении совершеннолетия — стоять на очереди людям приходится годами. За последние пять лет очередь на жилье увеличилась на 50 тыс. человек. Длительность ожидания жилья в среднем составляет семь лет, но в отдельных регионах — 20 и более лет. Ежегодно обеспечиваются жильем только около 10% сирот, отметили в Счетной палате. Основная проблема, не позволяющая решить вопрос, — недостаток финансирования.

Также в числе инициатив ОНФ — предусмотреть льготную ипотеку под 2–6% годовых для детей-сирот, которые воспользуются жилищными сертификатами — сейчас законопроект об их внедрении рассматривается в правительстве. Кроме того, предлагается распространить действие таких сертификатов не только на регион проживания льготника, но и по всей стране. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ также предлагает ввести целевой показатель по обеспечению детей-сирот квартирами и определить Минстрой ответственным за исполнение, сказал первый зампред комитета Сергей Пахомов.

По словам экспертов, с введением жилищных сертификатов будет решаться и проблема с задержками выдачи квартир в регионах. Также сертификат позволит выбирать, где и какую квартиру получать, снизит число случаев, когда ребенок давно учится в городе, а квартиру дали в отдаленной деревне. Кредитные организации рассматривают подобные заявки наравне с другими, клиент может получить отказ по стандартным причинам — например, из-за недостаточной платежеспособности, отметили эксперты.

Объем выдачи льготной ипотеки в России превысил 500 млрд рублей Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко добавил, что лимиты в рамках финансирования «помогут улучшить жилищные условия более 310 тыс. семей».

Кредитные организации принимают сертификаты в качестве первоначального взноса, если в рамках программы предусмотрено их использование в таком качестве, подтвердили их представители. Процедура одобрения стандартная, наличие сертификата не является причиной отказа в получении ипотечного кредита. Банк может отказать при условии обнаружения негативных факторов при анализе финансового состояния заемщика или его репутации, уточнили банкиры.