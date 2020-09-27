✅ Нормативы Банка России нарушали в августе десять российских банков из раскрывающих свою отчетность. Все банки-нарушители находятся в процессе финансового оздоровления. Три банка в августе неоднократно допускали уменьшение значения норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. При этом совокупная прибыль российских кредитных организаций за август оказалась заметно выше среднемесячной прошлогодней прибыли и июльского показателя, а за период с начала года составила в общей сложности 933 млрд рублей. Активы банковского сектора в августе выросли на 0,6%, ключевым фактором роста остается кредитование.

✅ Сбербанк провел конференцию «СберКонф», на которой рассказал о самой большой трансформации банка за всю его историю. В четверг глава Сбербанка Герман Греф официально объявил о смене логотипа группы. Вместе с тем был представлен новый формат отделения: без касс и перегородок, с кофейными столиками и детским уголком. Еще одна новинка от Сбербанка — это первый мультихарактерный виртуальный ассистент «Салют».



✅ TCS Group Олега Тинькова, материнская структура Тинькофф Банка, ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V. В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара, что в итоге составит около 5,48 млрд долларов. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией в 8% к цене глобальных депозитарных расписок на закрытии торгов 21 сентября. Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» и всей команды банка. При этом интеграция компаний будет минимальной. Стоимость акций «Яндекса» в среду обновила исторический максимум, рост превысил 14% после решения Мосбиржи повысить коридор торгов по бумагам компании.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады сентября составила около 4,4% годовых против 4,41% за первую декаду. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Таким образом, ставка в очередной раз ушла к историческому минимуму: согласно данным регулятора, ее текущий уровень — минимальный за всю историю наблюдений (с середины 2009 года).

✅ Банки решили самостоятельно запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому (B2C-перечисления). Услугу предлагает Делобанк, банк «Русский Стандарт» уже запустил новую услугу для действующих клиентов — юридических лиц, аналогичные планы есть у Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Банка ДОМ.РФ и «Весты», рассказали их представители. О скором подключении переводов от юридических лиц физическим также рассказали представители «Открытия», Росбанка, Экспобанка, БКС Банка, Почта Банка и «Уралсиба».

✅ Случается, нужно перевести себе деньги в другой банк быстро и без комиссии. Или кому-то еще. Переписывать на бумажку ряд цифр с номера карты уже странно в XXI веке. Поэтому мы подключили у себя в смартфонах Систему быстрых платежей (СБП) и научим этому вас. Особенно клиентов Сбербанка.

